Atalanta-Fiorentina - novità assoluta sul recupero | ecco la data

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giungono nuovi dettagli sulla possibile decisione dellaper iltra. Dopo il tragico episodio della morte di Joe Barone, non si è potuta giocare la gara trae sin dall’ora si cerca una possibileper il. Al netto dei risultati europei dellaieri e dell’questa sera sono stati emanati dei verdetti per ladel possibile. Questo, perché i ragazzi di Giampiero Gasperini oltre ad essere ufficialmente in finale di Europa League sono anche in finale di Coppa Italia dove affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri.non avverrà prima ...