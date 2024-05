Il volo mortale dalla zip-line | su quali aspetti stanno lavorando i pm E perché

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bema, 10 maggio 2024 – Sono cinque gli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, nell’indagine apertaProcura di Sondrio per comprendere le cause sul tragico incidente nel quale domenica a Bema ha perso la vita Ghizlane Moutahir, la donna di origini marocchine di 41 anni precipitata a una ventina di metristazione di arrivo della zip-di Fly Emotion. L’area interessata dall’incidente è ora sotto sequestro, a disposizione delle consulenze tecniche che verranno disposte a breve. Gli indagati Al centro dell’indagine condotta dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, ci sono l’amministratore delegato della società Matteo Sanguineti di Milano, il direttore dello stabilimento e tre dipendenti: due di loro quel giorno avevano seguito la donna mentre indossava l’imbracatura, mentre il terzo, era ...

