È la grande notte di Lookman Ruggeri - un gol per Bergamo E il sigillo di El Bilal…

(Di giovedì 9 maggio 2024). Hien da manuale,solito risolutore,timbra per. Le pagelle di Atalanta-Marsiglia 3-0: tutti i voti ai nerazzurri dopo unaincredibile, che vale la finale. Le pagelle di Atalanta-Marsiglia 3-0 Musso 6.5 – Spaventato solo da una palla ferma e un pallonetto. Dà sicurezza alla difesa. Djimsiti 7 – Concede un’occasione a Ndiaye solo per dimostrare di essere umano. Hien 8 – Continua la sua fila di centravanti d’élite messi insieme: Osimhen, Nunez, Gyökeres, Aubameyang. Il numero 10 dell’OM non vede palla al cospetto dello svedese, che se lo divora. De Roon 7.5 – Insegue Harit per il campo a perdifiato senza mai concedere nemmeno un centimetro. Zappacosta 7 – Parte in sordina, poi quando vede che Merlin è aggredibile inizia a spingere come un forsennato. (76’ Hateboer ...

Europa League - Atalanta-Marsiglia 3-0: Lookman-Ruggeri-El Bilal Touré in una notte da sogno, la Dea è in finale! - Europa League - Atalanta-Marsiglia 3-0: lookman-Ruggeri-El Bilal Touré in una notte da sogno, la Dea è in finale! - Una notte storica, epica, quasi perfetta dall'inizio alla fine ... giocando un primo tempo da ricordare e riuscendo nel secondo a contenere il flebile ritorno dei francesi. A segno lookman con un tiro ...

ATALANTA SI QUALIFICA SE/ Europa League: aumentano le chance di passare! (oggi 9 maggio 2024) - ATALANTA SI QUALIFICA SE/ Europa League: aumentano le chance di passare! (oggi 9 maggio 2024) - L'Atalanta si qualifica in finale di Europa League Contro il Marsiglia si riparte dal pareggio del Vélodrome, bisognerà dunque vincere nei 90 minuti.

Formazioni Atalanta-Marsiglia: chi gioca titolare e le ultime su Miranchuk, Scamacca, Lookman, De Ketelaere e Kolasinac - Formazioni Atalanta-Marsiglia: chi gioca titolare e le ultime su Miranchuk, Scamacca, lookman, De Ketelaere e Kolasinac - Le probabili formazioni di Atalanta e Olympique Marsiglia, semifinale di ritorno di Europa League in programma alle 21 al Gewiss Stadium Una notte da ricordare per conquistare la finale di Dublino in ...