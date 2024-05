LIVE Nardi-Altmaier 5-4 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla del controbreak. Regalo di, che manda lungo il drito in avanzamento. 30-30 In corridoio il dritto in contropiede del tedesco. 15-30 Non passa il dritto diin uscita dal servizio. 15-15 Ottimo il rovescio lungolinea di. 15-0 Prima vincente del. 5-4 BREAK! Con un gran rovescio lungolinea vincente il pesarese piazza il break e dopo il cambio di campo servirà per il set. 0-40 Tre palle break. In corridoio anche questo dritto del tennista di Kempen. 0-30 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del tedesco. 0-15 E’ largo il rovescio incrociato di. 4-4 Game. Sulla riga lo smash ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:05 Appena concluso anche l’ultimo match femminile sulla Grand Stand Arena, con l’americana Gauff vittoriosa per 2-0 sulla polacca Frech. Tocca dunque a Fognini ed il britannico Evans prima della sfida ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 BREAK NARDI! In corridoio il dritto lungolinea del tedesco. 0-40 Tre palle break Nardi. Scambio spettacolare in cui Luca non chiude la prima volèe ma raccoglie l’errore dell’avversario. 0-30 E’ buono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con il secondo smash a rimbalzo l’azzurro si procura la chance di 3 pari. 30-30 Ottimo dritto inside in del marchigiano che scardina la difesa dell’avversario. 15-30 arriva il primo doppio fallo di ...

Internazionali, i risultati degli italiani in diretta: Arnaldi al 2° turno, a Gigante il derby con Zeppieri. Stasera Fognini e Sonego - Internazionali, i risultati degli italiani in diretta: Arnaldi al 2° turno, a Gigante il derby con Zeppieri. Stasera Fognini e Sonego - Vavassori, ma anche Arnaldi, nardi e il derby Gigante-Zeppieri previsto ieri e rinviato per pioggia. In serata anche Sonego e Fognini: anche i loro match erano in programma ieri prima che ...

LIVE Nardi-Altmaier, ATP Roma 2024 in DIRETTA: match in tarda serata per il pesarese - LIVE nardi-Altmaier, ATP Roma 2024 in diretta: match in tarda serata per il pesarese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 17:10 Fortunatamente si è trattato di un forte ma rapido acquazzone. Lo staff degli Internazionali d'Italia sta ...

Diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Sonego Lajovic streaming video tv: bene Sara Errani! (9 maggio) - diretta Internazionali d’Italia 2024 Roma/ Sonego Lajovic streaming video tv: bene Sara Errani! (9 maggio) - diretta Internazionali d'Italia 2024 Roma streaming video tv ... Oggi però sono in campo altri quattro italiani: spicca il nome di Luca nardi a caccia di conferme dopo la clamorosa vittoria su Novak ...