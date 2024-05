L' Atalanta fa la storia | batte il Marsiglia e vola a Dublino in finale di Europa League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.57 Sarà il Bayer Leverkusen l’avversario ...

Atalanta, a Bergamo scatta la festa: la squadra canta con la curva - Atalanta, a Bergamo scatta la festa: la squadra canta con la curva - L'Atalanta batte 3-0 il marsiglia e conquista la prima finale europea della sua storia. Grande festa al triplice fischio: la squadra va sotto la curva e inizia a cantare insieme ai tifosi. Guarda il ...

Conference League | L'Olympiakos elimina l'Aston Villa e raggiunge la Fiorentina in finale - Conference League | L'Olympiakos elimina l'Aston Villa e raggiunge la Fiorentina in finale - Ieri la Fiorentina ha staccato il pass per la finale di Atene in programma il 1 giugno. Risultato importante e inaspettato per l'Olympiakos, che dopo l'impresa dell'andata archivia il discorso ...

Atalanta-Fiorentina si giocherà a campionato finito: la data del recupero - Atalanta-Fiorentina si giocherà a campionato finito: la data del recupero - L'Atalanta ha festeggiato questa sera la vittoria contro il marsiglia nella semifinale di ritorno e così facendo accede all'ultimo atto di Europa League ...