Atalanta - Percassi | 'Se Gasperini vorrà andare via parlerem - con grande dispiacere'

GRAVINA: "ATALANTA STRAORDINARIA, APPLAUSI ALLA ROMA" - "atalanta straordinaria! La conquista della finale di Europa League è un'altra bella notizia per il nostro movimento e il giusto premio ...

Atalanta, Percassi: "Incredibile, tifosi impazziti di gioia" - L'atalanta ha battuto 3-0 il Marsiglia e si è qualificata per la finale di Europa League. Un risultato storico arrivato grazie alla simbiosi ...

Atalanta, il capolavoro del maestro Gasp. E adesso due finali in sette giorni - I bergamaschi superano il Marsiglia al Gewiss Stadium: si giocheranno l'Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino. Ma prima la sfida in Coppa Italia contro la Juventus e il match decisivo per ...