LIVE Nardi-Altmaier - ATP Roma 2024 in DIRETTA | si gioca sul Pietrangeli!

1-0 BREAK! In corridoio il dritto lungolinea del tedesco. 0-40 Tre palle break. Scambio spettacolare in cui Luca non chiude la prima volèe ma raccoglie l'errore dell'avversario. 0-30 E' buono anche questo rovescio lungolinea dell'azzurro. 0-15 Subito un ottimo dritto inside out del marchigiano. PRIMO SET 23:08 In corso il riscalamento prepartita. Tra poco meno di 4 minuti via al match con il tedesco al servizio. 23:06 Amici di OA Sport finalmente è il momento di Luca. Con le regole ATP sopraggiunte dopo il caso Sinner a Bercy, il match del pesarese è stato spostato su un campo disponibile alle 23.00. Per questo motivo il giovane azzurro sfida il tedesco Danielsul Campo.