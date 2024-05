Europa League - alla Roma non riesce l' impres - 2-2 con il Leverkusen

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Laci prova con cuore e orgoglio, ribalta il doppio svantaggio incassato all'andata dal, ma nel finale si piega sfortunatamenterimonta dei tedeschi che volano in finale diBayArena finisce 2-2 con la doppietta di Paredes su rigore, decidono però l'incredibile autogol di Mancini e la rete di Stanisic in pieno recupero. Tanto amaro in bocca per gli uomini di De Rossi per un'a portata a termine solo a metà, mentre la squadra di Xabi Alonso continua anche la grande striscia di risultati utili di fila e in finale, il 22 maggio a Dublino, affronterà l'Atalanta. È un avvio di personalità quello intrapreso dai giallorossi, che al 4' creano la prima potenziale occasione: Pellegrini lancia per Lukaku, il controllo di petto ...

L’ Atalanta ha scritto un’altra memorabile pagina di storia battendo il Marsiglia nel secondo atto della semi finale di Europa League , staccando così il pass per la finalissima che si giocherà il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di ...

(Adnkronos) – Atalanta in finale di Europa League, Roma beffata e eliminata in semi finale dal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L' Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi finale , completando ...

(Adnkronos) – L’Atalanta batte 3-0 a Bergamo il Marsiglia grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e di El Bilal Touré e conquista un posto in una storica finale di Europa League il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo l'1-1 dell'andata, ...

Bayer Leverkusen-Roma 2-2: una papera di Svilar affossa i giallorossi. Tedeschi in finale di Europa League contro l’Atalanta - Bayer Leverkusen-Roma 2-2: una papera di Svilar affossa i giallorossi. Tedeschi in finale di europa league contro l’Atalanta - LEVERKUSEN — La Roma sfiora l'impresa a Leverkusen, ma è costretta a dire addio all'europa league. La squadra di Daniele De Rossi pareggia 2-2 con il Bayer e manca l'accesso alla finale del torneo ...

Paredes illude la Roma, il Leverkusen recupera due gol (2-2) e vola in finale - Paredes illude la Roma, il Leverkusen recupera due gol (2-2) e vola in finale - La Roma sfiora l'impresa in Germania ma crolla nel finale, vedendo spegnere il sogno della terza finale europea consecutiva. Nella semifinale di ritorno alla BayArena termina 2-2, ma alla ...

La FotoGallery di Atalanta-Marsiglia 3-0, Dea in Finale di Europa League - La FotoGallery di Atalanta-Marsiglia 3-0, Dea in Finale di europa league - L'Atalanta si qualifica alla Finale di europa league grazie alla vittoria ottenuta questa sera contro il Marsiglia, 3-0 per i ragazzi di Gasperini ...