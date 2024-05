Il sogno Dublino diventa realtà | 3-0 al Marsiglia - Atalanta in finale di Europa League

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Il ricordo di Malines ha segnato la vita di ogni atalantino che quel giorno c’era e ha vissuto la semidel 1988 come unad occhi aperti. Ha tramandato quella leggenda ai nipotini, ha raccontato le gesta di Strömberg e compagni. Sembrava irripetibile. Sembrava. 36 anni dopo, l’scrive un’altra pagina di storia, tocca il suo punto più alto, raggiunge un altro traguardo che poteva apparire irraggiungibile. Non per la Dea, non per questa Dea, che per la prima volta in 117 anni giocherà unaeuropea. Il 22 maggio, a, i nerazzurri si contenderanno in 90 minuti la vittoria dell’. Contro ilnon c’è partita: all’1-1 dell’andata di sette giorni fa nell’inferno del Vélodrome segue un 3-0 ...

