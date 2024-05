La Roma sfiora l’impresa - ma c’è la beffa finale | il Bayer sfiderà l’Atalanta con la striscia d’imbattibilità aperta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Laa Leverkusen, ma indi Europa League va ildi Xabi Alonso che all’83’ e al 97’ segna i gol del pareggio sul 2-2 con una sfortunata autorete di Mancini e il sigillo di Stanisic, dopo la doppietta su rigore di Paredes. Grazie allo 0-2 dell’Olimpico, saranno quindi i tedeschi a sfidaredi Gasperini a Dublino e lo faranno con larecord a 49 gare. Una piccola consolazione per i giallorossi che costruiscono le prime due occasioni da gol della partita. Al 4’ Pellegrini sorprende la difesa tedesca con un lancio per Lukaku, che aggancia ma sbaglia l’ultimo tocco favorendo l’uscita del portiere Kovar. Al 17’ è il capitano giallorosso are l’1-0: El Shaarawy crossa ...

