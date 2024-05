Atalanta - Percassi | Gasperini? E’ blindat - ma

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente dell’, Antonio, ha parlato a Sky Sport dopo la conquista della finale di Europa League di questa sera, grazie al 3-0 contro l’Olympique Marsiglia. Di seguito le sue dichiarazioni “Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un risultato incredibile e impensabile. Siamo contentissimi. Ma Continuo ad agitarmi ed entusiasmarmi”. Champions in campionato, finale di Coppa Italia e poi finale di Europa League.“Partiamo ogni anno per salvarci, ora siamo in corsa su tutto. Una cosa impensabile. Siamo veramente contentissimi”.cosa rappresenta nel progetto?“È stato determinante, siamo sempre cresciuti insieme e grazie a lui, anno dopo anno. Qualche volta è un po’ particolare, ma è davvero straordinario”. Presidente ...

