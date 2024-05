La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai | in finale di Europa League ci va Xabi Alonso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2? Si sta giocando davvero pochissimo. Ultime mosse per Xabi Alonso: escono Frimpong e Grimaldo, dentro Stanisic e Kossounou. 90+1? Saranno sette i minuti di recupero. 90? Scappa Frimpong sulla sinistra ...

Finale Coppa Italia Atalanta-Juve trasmessa anche al The Space Cinema Moderno Roma - finale Coppa Italia Atalanta-Juve trasmessa anche al The Space Cinema Moderno roma - Una nuova e coinvolgente esperienzavain onda mercoledì 15 maggio:la finaledi Coppa ItaliaFrecciarossa, aperta al pubblico su prenotazione (https://shorturl.at/dfyzA) e trasmessa al The Space ...

Il Leverkusen rischia ma va in finale e sfiderà l’Atalanta - Il Leverkusen rischia ma va in finale e sfiderà l’Atalanta - Il Bayer Leverkusen è andato vicino alla prima sconfitta dell’anno, ma alla fine ha strappato un pari che vale il biglietto per la finale di Europa League. La squadra di Xabi Alonso ha rimontato sul 2 ...

Un autogol di Mancini beffa la Roma (2-2) | Non basta la doppietta di Paredes, giallorossi eliminati - Un autogol di Mancini beffa la roma (2-2) | Non basta la doppietta di Paredes, giallorossi eliminati - Bayer Leverkusen-roma, serve un miracolo, anche se la squadra giallorossa è stata spesso chiamata a compiere l'impresa in questi anni arrivando alla quarta finale europea consecutiva in Europa eguagli ...