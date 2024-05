Roma vicina all' impresa - 2-2 a Leverkusen e Bayer in finale

La Roma sfiora l'impresa in Germania ma crolla nel finale , vedendo spegnere il sogno della terza finale europea consecutiva. Nella semi finale di ritorno alla BayArena termina 2-2, ma alla luce...

L’ Atalanta ha scritto un’altra memorabile pagina di storia battendo il Marsiglia nel secondo atto della semi finale di Europa League , staccando così il pass per la finalissima che si giocherà il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di ...

Serata agrodolce per il calcio italiano, protagonista in entrambe le sfide di ritorno delle semifinali di Europa League 2023-2024. Alla fine della fiera una sola delle due squadre azzurre impegnate si è qualificata per l’ultimo atto della seconda ...