Calcio | Gravina - ' Atalanta straordinari - applausi alla Roma che ha mancato di poco l' impresa'

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) - “a! La conquista della finale di Europa League è un'atra bella notizia per il nostro movimento e il giusto premio per la famiglia Percassi e la società nerazzurra, che ha fatto della programmazione e della sostenibilità un modello vincente sia in campo che fuori.anche, che hadil'della terza finale europea consecutiva. I giallorossi sono stati protagonisti di un cammino europeo di grande qualità”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabrielesulle due italiane impegnate questa sera nelle semifinali di ritorno di Europa League, con l'che si è imposta 3-0 sul Marsiglia qualificandosi per la ...

"Ho rifiutato l'offerta per il forte legame che avevo con i tifosi giallorossi", dice lo 'special one' ROMA - "La cosa più normale sarebbe stata accettare una proposta che, per la seconda volta, non è arrivata al momento giusto. Nell'ultimo caso ...

Atalanta -Olympique Marsiglia 3-0. Per la prima volta nella sua storia la squadra di Bergamo sarà in finale di una coppa europea, quella di Europa League . Affronterà il Bayer Leverkusen che, pareggiando 2-2 con la Roma , ha comunque eliminato i ...

Roma , 9 mag. (Adnkronos) – ?Atalanta straordinaria ! La conquista della finale di Europa League è un?atra bella notizia per il nostro movimento e il giusto premio per la famiglia Percassi e la società nerazzurra, che ha fatto della programmazione e ...

Conference League, la finale è Fiorentina-Olympiacos (ad Atene): El Kaabi elimina l'Aston Villa - Conference League, la finale è Fiorentina-Olympiacos (ad Atene): El Kaabi elimina l'Aston Villa - Conference League, finale Fiorentina-Olympiacos: El Kaabi affonda l'Aston Villa anche al ritorno e trascina i greci al match per il titolo contro i viola.

Roma fuori dall’Europa League: cosa deve fare ora per andare in Champions - roma fuori dall’Europa League: cosa deve fare ora per andare in Champions - A questo punto la roma deve raggiungere almeno il quinto posto in campionato per ottenere il pass della prossima Champions. Attualmente i giallorossi sono quinti a 60 punti a pari merito con ...

Bayer in finale, Frimpong provoca la panchina della Roma: cosa è successo - Bayer in finale, Frimpong provoca la panchina della roma: cosa è successo - Il cursore di fascia dei tedeschi ha iniziato la sua partita non calciando in fallo laterale un pallone mentre ... Frimpong, l'esultanza al termine di Leverkusen-roma Al fischio finale, Frimpong ha, ...