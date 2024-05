Percassi boccia Gasperini al Napoli | le parole del presidente dell’Atalanta

L'Atalanta travolge l'OM, prima storica finale europea - L'Atalanta travolge l'OM, prima storica finale europea - Batte il Marsiglia 3-0 e raggiunge per la prima volta una finale europea. percassi-gasperini la coppia più innovativa del calcio italiano Atalanta storica, va in finale di Europa League. Chapeau Gaspe ...

E.League: A.Percassi, se Gasperini via via dispiace - E.League: A.percassi, se gasperini via via dispiace - "Se gasperini vorrà andare via, ne parleremo, ma con dispiacere. Noi non modificheremo il contratto". Così, a Sky Sport, nel dopogara col Marsiglia in Europa League, Antonio percassi, presidente ...

Atalanta, Percassi festeggia: "Incredibile!", poi svela il futuro di Gasperini - Atalanta, percassi festeggia: "Incredibile!", poi svela il futuro di gasperini - Il presidente del club Antonio percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ... Questa è una storia inimmaginabile". Sul futuro di gasperini ha dichiarato: "gasperini È stato determinante ...