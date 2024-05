Atalanta in finale Europa League Roma beffata e eliminata

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) –indiin semidal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L'travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi, completando l'opera dopo il pareggio per 1-1 in Francia nella gara di andata. Davanti al proprio pubblico, i nerazzurri si

Europa L., Atalanta in finale col Bayer - Europa L., atalanta in finale col Bayer - 23.00 Europa L., atalanta in finale col Bayer L'atalanta conquista la finale superan- do 3-0 il Marsiglia a Bergamo dopo l' 1-1 in Francia. Gol di Lookman al 30', dopo che al 24' Scamacca ha colpito ...

Atalanta, Percassi festeggia: "Incredibile!", poi svela il futuro di Gasperini - atalanta, Percassi festeggia: "Incredibile!", poi svela il futuro di Gasperini - L'atalanta ha conquistato la finale di Europa League, traguardo storico per la società orobica, affronterà il Bayer Leverkusen nell'ultimo e decisivo atto. Il presidente del club Antonio Percassi ha ...

Bayer Leverkusen-Roma 2-2: una papera di Svilar affossa i giallorossi. Tedeschi in finale di Europa League contro l’Atalanta - Bayer Leverkusen-Roma 2-2: una papera di Svilar affossa i giallorossi. Tedeschi in finale di Europa League contro l’atalanta - La squadra di Daniele De Rossi pareggia 2-2 con il Bayer e manca l'accesso alla finale del torneo continentale, dove avrebbe incontrato l'atalanta. I giallorossi erano chiamati a un'impresa: battere ...