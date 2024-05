Internazionali d’Italia 2024 - vittoria per Fognini | battuto Evans in tre set e passa il turno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si è concluso il match tra, incontro valevole per il primodegliBNL. Vincein tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 sul britannico. Nonostante il problema al polpaccio e una forma non perfetta,al secondo. Primo set che si gioca prevalentemente sui break dei due tennisti, entrambi sbagliano parecchio nei loro turni di battuta e lamentano un terreno non perfetto. Break per, subito contro breake di nuovoche interrompe la serie mantenendo il suo servizio per il parziale di 3-1. Poi la rimonta dicon il servizio e di nuovo un ...

Matteo Arnaldi ha parlato, in conferenza stampa, dopo il successo in rimonta al terzo set contro Mayot: “Oggi non stavo benissimo sin dall’inizio e il pubblico mi ha aiutato tanto, soprattutto da metà secondo set in poi. Senza di loro forse non ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Lajovic , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il torinese non è in un ottimo momento di forma e deve provare a tutti i costi a risalire la china. L’urna ...

ATP Roma, Arnaldi: 'Oggi non stavo benissimo, avevo poche energie. Senza tifo non avrei vinto' - 'Ho l'allergia', racconta Matteo, 'quindi non respiro benissimo. Ma il pubblico a Roma ti spinge alla vittoria' Internazionali d'Italia e italiani. Un'accoppiata di successo, che fa bene ai giocatori nostrani. Lo ha dimostrato la splendida vittoria di Francesco Passaro , ma anche la rimonta dopo un inizio ben ...

