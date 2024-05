Atalanta - il capolavoro del maestro Gasp E adesso due finali in sette giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo, 9 maggio 2024 – L’vola a Dublino dopo aver travolto 3-0 il Marsiglia con le reti di Lookman, Ruggeri e Toure. La finale irlandese del 22 maggio, contro il Bayer Leverkusen, era il mantra ripetuto ad alta voce dai tifosi atalantini, e a bassa voce dalla squadra e della società nerazzurra, fin da agosto. Road to Dublin non era un modo di dire, ma un obiettivo concreto. Uno dei tre obiettivi con la finale di Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions. La Dea li sta centrando tutti. In questo maggio da ricordare per Bergamo e la tifoseria orobica la squadra dierini giocherà le duee si giocherà la volata per la Champions nel decisivo match di domenica contro la Roma sempre al Gewiss. Decisivo perché in caso di vittoria dei nerazzurri la corsa per il quinto posto sarebbe di fatto chiusa ...