Reggio Calabria - esplosione in un appartamento | un ferito

(Di giovedì 9 maggio 2024)in un’abitazione nei pressi del centro storico di, in via Verdirame. Si tratta di unal piano terra di una palazzina, dove secondo i media locali vivevano quattro persone di nazionalità indiana. Poche le informazioni disponibili finora: per alcune fonti si è innescato un incendio che ha coinvolto un uomo che risiedeva nell'immobile. Uscito da solo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118 e poi ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano con ustioni agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una sacca di gas provocata forse da una fuoriuscita da una bombola usata dall'occupante per cucinare. Esclusa, invece, l'della bombola stessa: i danni sarebbero ...

