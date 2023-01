Basta vitigni internazionali | torniamo ai nostri vini autoctoni

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il cognome è di quelli importanti, che possono anche «complicare» la vita. Specialmente se sei donna e ti dedichi al mondo del vino. Lei, però, l'esame lo ha passato a pieni voti: Chiara Soldati, Ceo della cantina «la Scolca» in Piemonte, l'anno scorso è stata nominata dal presidente della Repubblica Cavaliere del lavoro. «La più giovane in Italia - racconta - Una grande emozione ma io continuo ad aver voglia di andare avanti».Magari per capire tanta passione bisogna partire dall'inizio, sapere come è nato il suo amore per le vigne. «Semplicemente ho sempre vissuto in questo mondo, per me è stato naturale seguire quello che faceva mio padre e poi mio nonno e mio bisnonno. Siamo alla quinta generazione che si occupa della terra e del vino, la mia radice culturale è qui. E sono contenta che anche mio figlio abbia deciso di dedicarsi all'azienda».Con suo cugino Mario Soldati che rapporto ...