VALENCIA (Spagna) - La sconfitta rimediata in trasferta contro il Valladolid spinge il Valencia dinelle zone calde della classifica del campionato spagnolo. La squadra, di ritorno dalla Castiglia - era attesa all'aeroporto di Manises dai tifosi che hanno avuto modo di confrontarsi con l'...A furia di allungarsi e allargarsi qualche colpo in difesa l'Euroappuntato lo, tuttavia ... E consull'orlo dell'esonero. Se non è felicità questa, Fabrizio - 9 ORSATO . Gli arbitraggi ...

Gattuso sempre più giù: il Valencia perde anche a Valladolid La Gazzetta dello Sport

Gattuso perde le staffe in aeroporto e rifila una manata a una telecamera Corriere dello Sport

Il Valencia perde ancora, Gattuso li sta accompagnando in Serie B - ilNapolista IlNapolista

Gattuso perde la pazienza in aeroporto: sposta una telecamera con una manata Goal Italia

Video, Gattuso perde la testa: schiaffo alla telecamera La Gazzetta dello Sport

L’allenatore italiano, dopo la sconfitta contro il Valladolid, si stava confrontando con i tifosi del Valencia: ecco com’è ...Calcio ora per ora Il Valencia di Rino Gattuso perde per 1-0 in casa del Valladolid, nella Il Valencia di Rino Gattuso perde per 1-0 in casa del Valladolid, nella 19/a giornata della Liga spagnola. Il ...