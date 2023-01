Milan-Sassuolo | Frattesi col braccio | non è rigore

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un episodio da moviola nel secondo tempo di. Poche, timide proteste dei rossoneri a seguito di un presunto tocco coldi Davidein area di, dopo una precedente deviazione di Lykogiannis. L’arbitro Giua ha fatto segno di aspettare, ma ha ricevuto l’ok dal var per far proseguire il gioco. Non c’è, il tocco di mano non sembra esserci e in ogni caso il movimento delera congruo con il resto del corpo e con la dinamica dell’azione, avviata peraltro da un errore (palla inattesa) del compagno di squadra. SportFace.

Dopo il 4 - 0 contro la Lazio, ilaffonda contro il: non era mai successo ai rossoneri di prendere 4 gol in due partite consecutive in Serie A Ilin caduta libera e tocca un nuovo fondo da record. Dopo il 4 - 0 ...Commenta per primo Ilè in caduta libera e dopo i 4 gol subiti contro la Lazio ne concede altrettanti al, conseguendo un poco invidiabile record: come evidenzia Opta , nella loro storia i rossoneri non ...

Milan-Sassuolo diretta: annullato un gol di Rebic per fuorigioco Corriere dello Sport

LIVE Milan-Sassuolo 1-3 al 45': Diavolo in difficoltà, i neroverdi dominano a San Siro! | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan-Sassuolo 1-4: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi e Laurentié | La Diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-4): annullato un gol a Rebic, Milan News

Il Sassuolo riprende il secondo tempo come aveva fatto nel primo e firma un altro gol contro il Milan. Al 47' Laurienté sfugge sulla sinistra a Calabria che lo atterra in area e per l’arbitro è calcio ...Ecco perché Milan-Sassuolo può essere il momento di dimostrare di che pasta è fatto De Ketelaere. La fame e la voglia di rivalsa saranno le stesse: De Ketelaere può trascinare la squadra grazie, anche ...