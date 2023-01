Il Psg spaventa l’Inter per Skriniar | Ausilio ha un rosa di 4 nomi per sostituirlo

Ascolta 'Ill'Inter per Skriniar: Ausilio ha un rosa di 4 nomi per sostituirlo' su Spreaker. LA ROSA DEI CANDIDATI - Il rischio di perdere subito Skriniar c'è e allora per Ausilio è già ...6,5 milioni di euro all'anno la proposta di Giuseppe Marotta per il difensore slovacco, ben lontana da quella (presunta) delche sarebbe pronto a offrire 9 milioni di euro netti. In casa Inter ...

Il Psg spaventa l'Inter per Skriniar: Ausilio ha un rosa di 4 nomi per ... Calciomercato.com

Inter-Skriniar, fumata nera per il rinnovo: Milan spaventa i tifosi ... ilGiornale.it

Inter, gelo con l'agente di Skriniar. PSG già a gennaio Da cosa dipende Calcio News 24

Calciomercato Inter, ecco la prima offerta del PSG per Skriniar | La risposta di Marotta e Ausilio SportPaper.it

Le pretendenti per Ounahi che spaventano il Napoli: c'è anche il PSG numero-diez.com

Angel Di Maria, intervenuto nel post gara di Juventus-Atalanta, dopo una prestazione da autentico protagonista, ha parlato del suo futuro.Parla Federico Pastorello, procuratore del numero uno azzurro: al centro delle sue parole il futuro del suo assistito ...