Subito dopo la vittoria in tre set con Tsitsipaas nella finale degli Australian Open ,ha scavalcato per raggiungere la famiglia, si è accasciato a terra protetto da sguardi indiscreti ed è scoppiato in un pianto a dirotto. Il campione serbo ha liberato così la tensione ...Ad inizio 3° set Tsitsipas strappa subito il servizio a Nole ma non lo conferma (1 - 1) e la frazione prosegue "on serve" fino al tie - break dove il grecosi porta subito sul 5 - 0 ...

Djokovic crolla in un pianto a dirotto dopo la vittoria con Tsitsipas in finale: ecco perché Corriere dello Sport

Tennis, Djokovic re: vince l'Australian Open, raggiunge Nadal e torna numero 1! Tuttosport

Australian Open: Djokovic inarrestabile! Doma Tsitsipas in tre set ... LiveTennis.it

Il crollo emotivo di Djokovic: in lacrime dopo aver vinto ancora gli ... Fanpage.it

Australian Open, Djokovic difende il padre: "Un malinteso, lo voglio per la finale" Corriere dello Sport

Il campione serbo a Melbourne protagonista di un gesto liberatorio per scaricare la tensione: un'immagine che passera alla storia del tennis ...Il serbo batte Tsitsipas in finale e sigla il suo 22° slam in carriera, il 10° in terra australiana, oltre a tornare sul trono del ranking ...