(Di venerdì 27 gennaio 2023) Look davvero audace peralla premiere di- The, l'abito diidell'attrice ha fatto imbarazzare il collegaha rubato la scena alla premiere di- Thepresentandosi con indosso un abito diche niente lasciava all'immaginazione.il collega. La 56enneha scelto un outfit estremo, con un abito indecorato con motivi floreali accompagnato da intimo nero, scarpe col tacco ...

Salma Hayek ha rubato la scena alla premiere di- The Last Dance presentandosi con indosso un abito di rete che niente lasciava all'immaginazione. Senza parole il collega Channing Tatum . La 56enne Salma Hayek ha scelto un outfit estremo,...... che "hanno preso il posto" di Harry e Meghan Lo incontrai di nuovo a distanza di circa un anno a New York, proprio mentre stava per terminare, un film vagamente ispirato al periodo in ...

Nina, il suo 'Magic Mike' e un topless che lascia senza fiato FOTO Calciomercato.com

Channing Tatum: «Io sono femminista» Vanity Fair Italia

Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek vestita di rete, Channing Tatum: "Sono senza parole" Movieplayer

Magic Mike - The Last Dance: Channing Tatum e Salma Hayek sognano a occhi aperti in una featurette del film ComingSoon.it

Salma Hayek sul red carpet con l'intimo in vista tra fiori e trasparenze La Gazzetta dello Sport

La pausa dal cinema, il divorzio, il nuovo amore (una certa Zoë Kravitz). L'ex spogliarellista più famoso di Hollywood torna nei panni (pochi) di Magic Mike e ci racconta come ci si rialza dopo la cri ...È appena stata diffusa una featurette di Magic Mike - The Last Dance, in cui Salma Hayek e Channing Tatum ci spiegano qualcosa del film di Steven Soderbergh in uscita il 9 febbraio. I due si ...