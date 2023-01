CHE DIO CI AIUTI 7 | TERZA PUNTATA | L’ASTIO DI AZZURRA PER SUOR TERESA | TORNA CAROLINA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Terzo appuntamento con la settima stagione di “Che Dio ci”, la serie di Rai1 prodotta da Lux Vide con Francesca Chillemi nuova protagonista tra volti storici come Valeria Fabrizi e tante new entry. Giovedì 26 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 subito dopo i Soliti Ignoti, nuove avventure perCostanza, Emiliano e i nuovi arrivati, a partire dalla severache finisce nel mirino della novizia e presto. CHE DIO CI7 – EPISODIO 5 “UN LUNGO ADDIO”scopre chepuò aiutarla a stabilire l’ordine nel Convento chiedendo consiglio aCostanza.e Cate approfondiscono la storia famigliare di un ...