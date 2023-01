Don Bepo Vavassori | avviata la causa di beatificazione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bergamo. La notizia è stata comunicata dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi martedì mattina (24 gennaio), in occasione della tradizionale Messa per il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. I vescovi lombardi hanno deciso di avviare ladidi don, sulla base di un dossier elaborato dal Patronato San Vincenzo, curato da don Arturo Bellini e fortemente voluto dal superiore, don Davide Rota. La storia del Patronato San Vincenzo, istituito nella chiesa del Carmine in Città Alta, era iniziata nel 1928. Proprio donne restò direttore sino alla sua morte, accompagnandone il cammino nei suoi primi cinquant’anni di storia. Furono oltre cinquantamila i ragazzi di cui donsi prese cura, sino alla sua morte: il 5 febbraio 1975.