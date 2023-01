Sbarco di Anzio | 79 anni dopo | il litorale romano si ferma per ricordare l’arrivo degli Alleati

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nettuno – A 79dallodi, ilsiper. Cerimonie e iniziative sia adche a Nettuno. In quest’ultima città, presso il monumento ai caduti di Piazza Battisti, si è tenuta la cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro. Presente l’ambasciatore della Gran Bretagna, il rappresentante dell’ambasciata USA, il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna in rappresentanza del Sindaco Gualtieri, i rappresentanti dei Comuni di, Latina, Aprilia e Lanuvio e le autorità civili e militari del territorio. Di seguito il discorso del Prefetto Antonio Reppucci, della Commissione ...

