Elena Santarelli passione capelli | meglio bionda | mora o col caschetto? Il VIDEO della trasformazione infiamma il web!

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)non ha certo bisogno di presentazioni: la showgirl ne ha fatta di strada del mondo dello spettacolo e ultimamente ha stupito tutti i suoi fan con un nuovo look! Leggi anche: Wanda Nara, addio al marito e al biondo platino: il nuovo look le dà un tocco di dolcezza in più Le prime...