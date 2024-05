Calano le vendite di Apple - forte la concorrenza in Cina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (askanews) –ha reso noti risultati trimestrali con un fatturato in contrazione, in particolare a causa della diminuzione dellenel mondo cinese. In tutto gli affari della casa fondata da Steve Jobs sono calati del 4% su base annua nel secondo trimestre fiscale 2024 (che è finito a marzo), con un fatturato di 90,8 miliardi di dollari. L’utile per azione si è diluito a 1,53 dollari. “Oggista riportando un fatturato di 90,8 miliardi di dollari per il trimestre di marzo, inclusa una cifra record di tutti i tempi nel settore dei servizi”, ha dichiarato Tim Cook, il CEO della compagnia americana, segnalando che la prossima settimana ci sarà un “emozionante annuncio di prodotto”. Il massimo dirigente finanziario della compagnia, Luca Maestri, dal canto suo ha segnalato che il Cda ha autorizzato ...