Ikea assume ad Afragola - contratti a tempo determinat - sconti per acquisti e mensa ai dipendenti

Ikea assume ad afragola, contratti a tempo determinato, sconti per acquisti e mensa ai dipendenti - Cosa serve per lavorare in Ikea L'azienda ha descritto anche l'identikit per i suoi dipendenti. Basta essere "appassionato del mondo retail e ti piace soddisfare le esigenze dei nostri clienti nei ... Continua a leggere>>