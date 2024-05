Chiara Ferragni scaricata da Pantene che come testimonial sceglie una modella che le somiglia Foto

(Di venerdì 3 maggio 2024) A mesi di distanza dallo scoppio dello scandalo legato all’iniziativa commerciale promossa dain collaborazione con l’azienda Balocco, il marchioha preso le distanze dall’influencer. Il clamore mediatico scatenato dalla vicenda ha spinto tante aziende ad interrompere le collaborazioni con l’imprenditrice digitale. I primi a dissociarsi furono i vertici di Safilo, che lavoravano con l’influencer dal 2021. In seguito, il marchio Coca Cola annullò lo spot pubblicitario che avrebbe visto protagonista la. Anche il brand Pigna ha interrotto la collaborazione con l’influencer, mentre Tod’s l’ha esclusa dal consiglio di amministrazione. Gli altri marchi con cui l’imprenditrice ha firmato dei contratti hanno preferito non esporsi. E’ il caso di L’Oreal, Nestlè, Procter & Gamble, Calzedonia, ...

Havi Mond è la modella israeliana scelta da Pantene come nuova testimonial per la nuova campagna di prodotti per capelli, in sostituzione di Chiara Ferragni . Havi Mond , chi è la modella israeliana scelta da Pantene : età, altezza e origini Classe 1984, Havi Mond ha 40 anni di età ed è nata e

chiara ferragni scaricata da Pantene: Havi Mond la sostituisce - In un mondo della moda e della bellezza sempre più effimero, la notizia del giorno riguarda la conclusione della storica collaborazione tra Pantene e chiara ferragni, la celebre influencer italiana.

chiara ferragni, pazza gioia con gli amici a Malibu: torta a sorpresa e candelina per festeggiare (in anticipo) il compleanno - L'influencer, in questo momento, è a Los Angeles insieme al suo gruppo di amici che non la lasciano mai sola chiara ferragni ha deciso di partire per una vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici

"Trasferisciti in America". L'ipotesi rilancio in USA per chiara ferragni - chiara ferragni è volata a Los Angeles con le amiche, ma dietro alla vacanza americana potrebbe esserci una precisa strategia di rilancio