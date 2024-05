L’Isola dei Famosi - scoppia uno screzio | dal motivo alla decisione di Rosanna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)dei, dal daytime di venerdì 3 maggio:unotra Alvina e. Ile il chiarimentodei, questa mattina è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Nella nottee Matilde hanno deciso di impegnarsi nella ricerca dei granchi.nel confessionale spiega: “Visto e considerato che qua dei pesci non è che se ne pescano tanto, siamo andati a granchi, solo che la coppia come al solito siamo le due marchese”. La naufraga suggerisce a Matilde: “Se ci mettiamo nella tenda con la luce vengono da soli i granchi. Mettiamo le due lampadine nella tenda che ci hanno assalito l’altra sera”. Leggi anche ...