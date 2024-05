L' Esercito va cambiato - dice il capo di Stato maggiore Carmine Masiello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) "L’attuale deve essere rivisto sotto diversi profili. Sono cambiati gli scenari, le minacce e, quindi, sono cambiate le esigenze. Bisogna sbrigarsi a farlo. L’Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile". Sono parole deldidell'. In un'intervista al Corriere della Sera, in occasione della vigilia del 163° anniversario della creazione dell’italiano, traccia il quadro dellodi salute e di preparazione del nostro comparto della difesa e della sicurezza intera, anche alla luce dei due principali conflitti in corso, quello in Ucraina e quello in medio oriente. La guerra in Ucraina "è un conflitto che hai ...