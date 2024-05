Ultima generazione - scattano le perquizioni | un' attivista in Questura

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le perquisizioni dopo il blitz (fallito) di metà aprile a una mostra d'arte a Padova. Il collettivo piagnucola: "Stato di polizia". E lancia un presidio in

Annunciato presidio per manifestare solidarietà contro lo 'Stato di polizia ' "Perquisizioni a Padova nelle case di alcuni attivisti di Ultima generazione ". Lo riferisce all'Adnkronos il collettivo ambientalista. Una di loro, spiega il collettivo, sarebbe stata portata in questura . "Alla porta ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Perquisizioni a Padova nelle case di alcuni attivisti di Ultima generazione ". Lo riferisce all'Adnkronos il collettivo ambientalista. Una di loro, spiega il collettivo, sarebbe stata portata in questura . "Alla porta hanno iniziato a bussare intimando 'o aprite o la buttiamo giù': ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – “Perquisizioni a Padova nelle case di alcuni attivisti di Ultima generazione ”. Lo riferisce all’Adnkronos il collettivo ambientalista. Una di loro, spiega il collettivo, sarebbe stata portata in questura . “Alla porta hanno iniziato a bussare intimando ‘o aprite o la buttiamo giù’: ... Continua a leggere>>

Matera, lite tra stranieri sedata da Polizia e Carabinieri: quattro arresti - MATERA - Polizia di Stato e Carabinieri di Matera hanno arrestato quattro cittadini stranieri, ospiti di un Centro di Accoglienza Straordinaria. Le ipotesi di r ... Continua a leggere>>

La picchia davanti al figlio: marito allontanato da casa dalla Polizia - Gli elementi vengono girati alla sala operativa della questura che avvia una serie di verifiche e riesce ... hanno ascoltato la sua storia e ricostruito quanto era avvenuto nelle ultime ore. Quindi ... Continua a leggere>>

Catania, Lipera querela l’avvocato dello Stato: ora c’è l’udienza in Tribunale - In Tribunale si sono trovati così l’avvocato Lipera, che assiste Sarah, e l’avvocatura dello Stato, con l’avvocato Nicotra. Questo caso per il momento è sospeso. Lo ha deciso il giudice dopo che ... Continua a leggere>>