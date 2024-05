Napoli - un anno fa…

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilcampione d’Italia nella scorsa stagione: di seguito alcune righe tratte da Repubblica su qualche retroscena. Che si sofferma anche sul docu-film ‘Sarò con te’. “A distanza di dodici mesi e con la mente un po’ più fredda non è più peccato mettere in fila senza reticenze gli eventi di quei travolgenti giorni di maggio del 2023. Raccontando anche i retroscena molto meno edificanti di cui non può esserci ovviamente alcuna traccia, nel film che nel weekend sarà proiettato nelle sale di tutta Italia col marchio Filmauro”., dietro le quinte del terzo scudetto Dietro le quinte del trionfo delsi consumarono storie di gelosie e dispetti, arsenico e vecchi merletti, che sono state l’origine dell’autodistruzione della macchina da guerra azzurra, poi materializzatasi ai giorni nostri. Galeotto fu il gol di Dia, nel ...

In queste settimane il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, sta avviando contatti con diversi allenatori in vista della prossima stagione. Tra questi vi sarebbe anche Antonio Conte , il quale è finito da mesi nel mirino della dirigenza azzurra al fine di avviare un nuovo ciclo. Conte ... Continua a leggere>>

Ha parlato soprattutto del Napoli il procuratore sportivo Gaetano Fedele , anche a Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Azzurro99’. “Io credo che l’Europa, anche se non la Champions, debba essere almeno un obiettivo. Il Napoli in questo momento sembra ... Continua a leggere>>

Spalletti non può perdersi Torino-Bologna: il ct ha almeno 5 motivi per guardare il match e 3 sono granata - Un dato da non trascurare, che potrebbe valergli anche la chiamata dell'allenatore ex napoli. Infine la "variabile impazzita" Fabbian che già segnato 5 gol in 1.104' in stagione, uno ogni 221'. Continua a leggere>>

napoli, un anno dopo dal trionfo ai dispetti: storia di uno scudetto - napoli, De Laurentiis: "Chi pensa di vincere due anni di seguito è un illuso" “Ce lo stiamo trezziando chianu chianu...”, sorrise in dialetto Spalletti. De Laurentiis invece se la prese a male e ... Continua a leggere>>

POCHO - Ezequiel Lavezzi compie 39 anni, gli auguri di buon compleanno del napoli - Il Pocho, Ezequiel Ivan Lavezzi, ex attaccante del napoli, compie 39 anni. Il napoli, tramite i propri social, ha voluto fare gli auguri al proprio ex giocatore: "Buon compleanno Pocho!". Continua a leggere>>