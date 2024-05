Asili nido - Valditara firma decreto da 734,9 milioni di euro | Un concreto aiuto alle famiglie e in particolare alle donne

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato ilper un nuovo Piano per glidel valore di 734,9di. Il Piano, in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti deglial fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un. L'articolo .

Arezzo, 30 aprile 2024 – Pubblicata la graduatoria definitiva per gli asili nido fascia medi e fascia grandi , anno scolastico 2024/2025: su https://www.comune.arezzo.it/ graduatoria - definitiva - asili - nido - fascia - medi - grandi -ae-20242025 sono entrambe consultabili nella sezione allegati in due ... Continua a leggere>>

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a importanti misure per il potenziamento del sistema scolastico. Approvata la proroga degli incarichi dei col laboratori scolastici assunti a tempo determinato e l'accelerazione dei progetti finanziati dal PNRR e dal programma "Scuola e ... Continua a leggere>>

Istruzione: 60 mln a nidi, borse studio, formazione tecnica e giovani - Udine, 3 mag - Garantire la gratuità e l'universalità degli asili nido, assicurare borse di studio a tutti gli studenti universitari idonei iscritti negli atenei del Friuli Venezia Giulia, rafforzare ... Continua a leggere>>

Città di Asti: concorso pubblico per Educatori di asilo nido - La Città di Asti ha indetto un concorso pubblico per educatori. In particolare, la selezione prevede la copertura di 5 posti di educatore di asilo nido con contratto a tempo indeterminato e parziale, ... Continua a leggere>>

Servizi educativi per l’infanzia. Aperto il format di iscrizione - Aperto il bando per iscrizioni ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dall'Unione dei Comuni a Bibbiena per il 2024-2025. Scadenza domande: 31 maggio 2024. Servizi disponibili per bambini da un a ... Continua a leggere>>