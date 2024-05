Secondigliano - assalta il portavalori alle Poste con un fucile a canne mozze | rapinatore messo in fuga

Firenze, 19 aprile 2024 – Evidentemente i ladri sapevano bene che tipo di impegni aveva la loro vittima in quel momento, perché si sono introdotti nella sua abitazione esattamente nel momento in cui era impegnato sul prato del Franchi nella gara di Conference League contro il Victoria Plzen. ... Continua a leggere>>

Una rapina andata male non ha fatto desistere il malvivente che ha deciso di tentare con un altro negozio. Armato di taglierino era entrato dapprima in un supermercato ed era stato messo in fuga, ma non contento si era introdotto in un altro ed era riuscito a farsi consegnare i soldi in cassa. ... Continua a leggere>>