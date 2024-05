Meryl Streep - Cannes la premia con la Palma d’oro onoraria | 5 film per conoscerla meglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) La prima (e unica) volta in cuipresenziò al Festival difu nel 1989, quando vinse nella categoria miglior attrice protagonista per la sua interpretazione ne Un grido nella notte. Dopo 35 anni di assenza, la più grande tra le dive di Hollywood torna sulla Costa Azzurra, e lo fa da ospite d’onore. Alla cerimonia di apertura della 77esima edizione del prestigioso premio cinematografico,sarà insignita della. “Sono estremamente onorata di apprendere che riceverò questo prestigioso premio. Vincere un’onorificenza a, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il massimo riconoscimento nell’arte cinematografica – ha commentato l’attrice – Stare all’ombra di coloro che sono già ...

