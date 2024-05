Corsa tra auto clandestina ripresa in piena notte - organizzatori scoperti tramite i social | il video del reato

(Di venerdì 3 maggio 2024) Carabinieri scopronotra vetture a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Fermato i presunti responsabili

Ravenna , 20 marzo 2024 – A Ravenna la Polizia Locale blocca sul nascere Corsa clandestina . E' successo intorno alle 23 di ieri (martedì), quando alcune pattuglie, durante un mirato servizio, hanno sorpreso, nell'area di un autolavaggio di viale Europa, un ragazzo mentre in sella ad una moto ...

corsa clandestina a folle velocità: due auto si sfidano nel Trevigiano. A tradire i 'piloti', il video sui social - La gara è avvenuta a San Vito di Altivole (Treviso). Alcuni spettatori hanno postato le immagini, intercettate dai carabinieri. Due ventenni rischiano il ritiro della patente ...

corsa di auto in strada di notte, incastrati dai carabinieri grazie ai video social - Incuranti dei pericoli per sé e per gli altri, avrebbero organizzato una corsa clandestina tra auto di notte e su strada pubblica postando poi sui social anche alcuni video dell'assurda impresa. È ...

Scholz e Macron, cena "clandestina" a Parigi: i temi sul tavolo - (Teleborsa) - Cena "clandestina" ieri sera a Parigi tra il cancelliere tedesco ... La tedesca, a capo della Commissione, è in corsa per una rielezione alle prossime consultazioni europee di giugno.