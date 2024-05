Internazionali BNL d’Italia 2024 | quando scenderà in campo Sinner? La possibile data

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024)di Roma, ci siamo. L’appuntamento tennistico più atteso dell’anno nella Capitale è ormai alle porte: si parte il 6 maggio e l’attesa sarà tutta ovviamente per Jannik. C’è però un po’ di apprensione visto quanto successo a Madrid: facciamo allora il punto sulle sue condizioni e vediamo perè fissato il suo esordio nel torneo romano., grande attesa per il suo arrivo a Roma – (ilcorrieredellacitta.com)Come sta? E’ questa una delle domande più ricorrenti in questi giorni, specie perché siamo alla vigilia degli ATP di Roma. E chiaramente il pubblico di casa non vede l’ora di ammirare le gesta del campione italiano per accompagnarlo nella sua marcia di avvicinamento alla posizione numero 1 del ranking mondiale. Ma nella sua ascesa ci si è messo di mezzo qualche ...