Now You See Me 3 - Rosamund Pike nel cast del film con Jesse Eisenberg

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anchesi aggiunge aldi Now You See Me 3: l’attrice di Saltburn e Gone Girl reciterà a fianco delle star originali del franchise,, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman. Deadline descrive il ruolo dicome “cruciale“, ma tutti i dettagli al momento sono tenuti nascosti. La produzione deldovrebbe iniziare nei prossimi mesi, sotto la direzione del regista di Venom e Zombieland Ruben Fleischer.è la quarta new entry neldi Now You See Me 3 annunciata nelle ultime settimane. Ariana Greenblatt, interprete di Barbie, è stata scritturata per il, seguita dalle aggiunte di Justice Smith e Dominic Sessa, attore di The ...

