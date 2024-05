Bayern ancora a caccia di un nuovo allenatore | tutti i nomi

(Di venerdì 3 maggio 2024) IlMonaco èalla ricerca di unper la prossima stagione. L`attuale tecnico Thomas Tuchel, secondo in Bundesliga...

“Abbiamo iniziato molto bene la partita. Eravamo dominanti e giocavamo nella loro metà campo, poi è stato un momento critico quando Ben White era davanti a Manuel Neuer e dovevamo segnare il 2-0. Non possiamo concedere nulla agli avversari in Champions League, lo abbiamo fatto due volte e ci hanno ... Continua a leggere>>

Breaking: Il Bayer Leverkusen ha battuto domenica il Werder Brema 5-0 vince ndo la Bundesliga con cinque giornate d’anticipo e mettendo fine al recente dominio del Bayer n Monaco nella competizione. Il Bayer n aveva vinto il titolo nelle ultime 11 stagioni e il Leverkusen non era mai stato campione ... Continua a leggere>>

Le parole di Harry Kane , attaccante del Bayern Monaco , alla vigilia del match di Champions League contro l’Arsenal Harry Kane , attaccante del Bayern Monaco , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno de quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal. STAGIONE ... Continua a leggere>>

bayern a caccia di un nuovo allenatore: né Conte, né De Zerbi. I nomi - Il bayern Monaco è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. L`attuale tecnico Thomas Tuchel, secondo in Bundesliga e in semifinale. Continua a leggere>>

bayern Monaco: anche Rangnick rifiuta, nessuno dopo Tuchel vuole allenare i tedeschi - Incassato l'annuncio dell'addio a fine stagione di Tuchel, il bayern Monaco dopo i no dell'ex Nagelsmann e di Xabi Alonso, subisce quello di Rangnick, c.t. dell'Austria. Antonio Conte e Roberto De Zer ... Continua a leggere>>

Maignan e Theo piacciono al bayern. Leao-Tomori, le uniche certezze . Ma c’è una panchina da assegnare - E il bayern Monaco lo ha messo nella lista dei possibili successori ... ma un solo gol in meno (13) con quattro partite ancora da giocare rispetto al 2021-2022. La carta d’identità dice 37 anni e il ... Continua a leggere>>