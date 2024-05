Il ruolo dell’evangelizzazione ai tempi dell’AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 3 maggio 2024) «Non siate professionisti del digitare compulsivo, ma creatori di novità». Nel suo discorso rivolto ai giovani del Triveneto lo scorso 28 aprile, Papa Francesco ha nuovamente sottolineato e rimarcato qualedebbano avere gli strumenti digitali, come l’intelligenza artificiale, nel rapporto comunicativo tra esseri umani. C’è una differenza che viene individuata in questo appello: è quella che passa tra una dipendenza dalla tecnologia e dall’utilizzo consapevole della tecnologia per creare qualcosa di nuovo e – allo stesso tempo – profondamente umano. La Settimana della Comunicazione che ricorre tra il 5 e il 12 maggio 2024 ha come tema proprio il binomio “intelligenza artificiale e sapienza del cuore”. Le riflessioni che caratterizzeranno questo appuntamento molto partecipato dai cattolici saranno improntate anche a capire qualepossa avere ...