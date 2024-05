Per avere la Carta del Docente bastano 150 giorni di supplenza - lo dice il Tribunale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ildi Padova, in particolare, ha emesso una sentenza il 23 aprile, assegnando €1.500 a un insegnante supplente che aveva fatto ricorso tramite Anief. Il giuha chiarito che un impegno di 150per anno scolastico è sufficiente per equiparare i diritti dei supplenti a quelli dei docenti di ruolo part-time, consentendo anche la retroattività del risarcimento per gli ultimi cinque anni. L'articolo .

Lavori al tribunale, protesta l'avvocatura teramana - Se a ciò si aggiunge il fatto che, ancora una volta, il tribunale di Teramo si segnala ancora in termini di arretrato, è facile prevedere, da qui a qualche anno, che anche il nostro tribunale ...

Peckham alla premiere de Il regno del pianeta delle scimmie - epa11315648 Actor Lydia Peckham attends the 'Kingdom of the Planet of the Apes' premiere at TCL Chinese Theatre in Los Angeles, California, USA, 02 May 2024. EPA/ALLISON DINNER (ANSA). (ANSA) ...

Ricercato per omicidio: arrestato dalla Polizia a Milano - Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino malese di 39 anni in quanto destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di .