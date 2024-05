Giuntoli non era presente all’anteprima del film scudetto

L’anteprima del Film “Sarò con Te” è andata in scena ieri sera al cinema Metropolitan. La presenza della squadra e di Spalletti è stata a rischio . Sono ore importanti in casa Napoli, visto il debutto ufficiale del Film “Sarò con Te”. La produzione ideata da Aurelio De Laurentiis ripercorrerà la ... Continua a leggere>>

L’anteprima del Film “Sarò con Te” è andata in scena ieri sera al cinema Metropolitan. La presenza della squadra e di Spalletti è stata a rischio . Sono ore importanti in casa Napoli , visto il debutto ufficiale del Film “Sarò con Te”. La produzione ideata da Aurelio De Laurentiis ripercorrerà la ... Continua a leggere>>

De Laurentiis si infuriò per il gol di Dia, i dispetti dello scudetto che non ci sono nel film (Repubblica) Ad un anno dalla vittoria dello scudetto , l’edizione napoletana di “Repubblica” svela con Marco Azzi i retroscena amari che hanno accompagnato quei giorni di festa e racconta l’inizio del ... Continua a leggere>>

Napoli, retroscena sulla prima del film sullo scudetto: c’è stata una discussione tra Calzona e la squadra - Retroscena riguardo la presentazione del film sullo scudetto del Napoli per cui Calzona avrebbe disertato dopo un litigio con la squadra. Continua a leggere>>

Repubblica- De Laurentiis, dispetti dietro lo scudetto: negò il bus scoperto alla squadra per il gol di Dia - Dai “dispetti” di De Laurentiis dopo il gol di Dia al mancato bagno di folla, Repubblica svela i retroscena omessi dal film sullo scudetto del Napoli. Secondo Repubblica, nel film sullo scudetto del ... Continua a leggere>>

Napoli, il film scudetto un anno dopo: applausi solo per Spalletti. De Laurentiis: "Da illusi credere nel bis" - Per la squadra, relegata al nono posto, e per il presidente soprattutto indifferenza. Napoli, il film scudetto nel momento più triste Napoli 3: l'attesa, la speranza e l'esplosione di gioia "Sarò con ... Continua a leggere>>