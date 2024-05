Istat | nuovo record per il tasso di occupazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Buone notizie dal mondo del lavoro. L'ha annunciato che nel mese di aprile si è toccato undeldiche ha raggiunto il 62,1%. Aumentano ovviamente anche gli occupati, più 70 mila in un mese, e crescono soprattutto i contratti a tempo indeterminato

Al netto della lagna del Primo Maggio della sinistra e dei sindacati , le cose, sul fronte lavoro, non vanno affatto male, anzi. anche il 3 Maggio , senza particolari feste di piazza e cantanti che insultano il premier, come a Foggia il rapper Gennarone, si festeggia il lavoro che aumenta a livelli ... Continua a leggere>>

Webuild pronta a ricostruire ponte di Baltimora crollato a marzo - Un nuovo ponte strallato sicuro e innovativo in grado di ridefinire ... ha una lunga storia di successo nella costruzione di ponti e viadotti, con un track record di 1.020 km di opere realizzate nel ... Continua a leggere>>

Dipendenti e autonomi fanno salire l'occupazione a marzo: 70mila in più in un mese - nuovo record per il tasso di occupazione, che a marzo sale al 62,1% e supera la quota di marzo 2023 dell'1,8%. A confermarlo sono gli ultimi dati Istat, che confermano un aumento del tasso di ... Continua a leggere>>

La Liguria in vetrina a “Cibus” con 14 imprese e l’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” - Questa edizione promette di essere da record per l'evento dedicato all'agroalimentare ... 3.000 brand, 1.300 top buyer, 500 nuovi prodotti e almeno 80.000 visitatori provenienti da oltre 90 Paesi. Le ... Continua a leggere>>