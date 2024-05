Sosta del viaggio migratorio in provincia di Latina per una colonia di fenicotteri rosa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Da due giorni il porto di Ventotene è diventato un pit-stop inaspettato per unadi. Questi splendidi uccelli, durante il lorodall’Africa verso i luoghi di nidificazione in Europa, hanno scelto l’isola come primo approdo. Ventotene si conferma così un punto nevralgico per la migrazione di molte specie aviarie. La Comunità Locale Invitata a Non Disturbare i VisitatoriIl Museo della migrazione e l’Osservatorio ornitologico di Ventotene, attraverso la propria pagina Facebook, ha condiviso alcune immagini dei sei esemplari, scattate nel rispetto della loro tranquillità. Gli esperti sollecitano la popolazione locale e i turisti a mantenere le distanze, sottolineando l’importanza di non disturbare gli ...