Pechino Express Sky e NOW - saranno tre le coppie a contendersi la vittoria

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sarà una finale a tre, per questa edizione di: a sfidarsi giovedì prossimo, 9 maggio, su Sky e in streaming su NOW, di corsa fino al chilometro decisivo - sorvegliato come sempre da Costantino Della Gherdardesca e dall’inviato Fru -leI Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Questo è il verdetto della semifinale di ieri, 233 chilometri tra la città eterna di Kandy e la culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale: tranelli e penalità hanno infiammato la competizione, già agguerritissima, mentre strategie vincenti e rimonte memorabili hanno portato all’eliminazione, a un passo dall’ultimo atto lungo la Rotta del Dragone, delle Ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria.L’episodio di ...