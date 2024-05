Marsiglia Atalanta | non è SCAMACCA il migliore in campo Sono due i giocatori di Gasperini che meritano il 7

(Di venerdì 3 maggio 2024), non èilinnonostante il gol: voti e pagelle dei quotidiani dopo l’Europa League Ha segnato il gol che è valso il momentaneo vantaggio dell’, ma non èilinsecondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante non va oltre il 6,5, a differenza di due compagni

Giorni febbrili in casa Inter : è countdown Scudetto per i nerazzurri e i tifosi attendono con ansia il verdetto ufficiale. Tra questi anche... Continua a leggere>>

Non l’Atalanta più brillante dell’anno, ma brava a calarsi nello spirito della partita - Non la miglior Atalanta dell’anno ... News molto positive, tra le altre cose, da Gianluca scamacca, eccezionale realizzativamente nella seconda parte del cammino europeo. Non inganni la partita finita ... Continua a leggere>>

CALAMAI, A Brugge non sarà come a Bergamo - La Dea ha giocatori come De Ketelaere, Koopmeiners, scamacca. Son calciatori che la Fiorentina non ha, ma non ha neanche il Brugge. Per questo mi sento di dire che a Brugge sarà un'altra faccenda". Continua a leggere>>

Olympique Marsiglia-Atalanta 1-1, le pagelle di Serina. Djimsiti il migliore. Il sacrificio di Kolasinac. Spavento-Musso - Regala grandi corse, vince diversi duelli aerei ed è suo l’assist a scamacca per il gol iniziale. Alla fine è primo per palle perse, ma ha comunque offerto un contributo prezioso. Continua a leggere>>